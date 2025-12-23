Larry Ellison pronto a mettere di tasca sua 40 miliardi di dollari per l’acquisizione di Warner Bros Discovery da parte di Paramount | il colpo a sorpresa

Larry Ellison si prepara a finanziare con 40 miliardi di dollari l’offerta di Paramount per acquisire Warner Bros. Discovery. Questa mossa rappresenta una delle operazioni più significative nel settore dell’intrattenimento, segnando un cambiamento strategico importante. La notizia evidenzia l’interesse di Ellison nel settore dei media e le potenziali implicazioni di questa transazione.

Larry Ellison sosterrà con 40 miliardi di dollari l’offerta della Paramount per l’acquisizione di Warner Bros. Discovery. Il colpo a sorpresa che fa diventare l’offerta ostile Paramount un’offerta che “non si può rifiutare” arriva dopo che dal quartier generale WB era trapelata la notizia che avrebbero considerato l’offerta Paramount solo se Ellison avesse garantito il suo investimento. Il co-fondatore di Oracle, terza persona più ricca al mondo e vicino al presidente Trump, ha accettato di fornire una “garanzia personale irrevocabile di 40,4 miliardi di dollari” per finanziare l’offerta da 108 miliardi di dollari di Paramount per Warner Bros. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

