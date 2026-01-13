Paramount ha fatto causa a Warner Bros perché vuole bloccare l’acquisizione da parte di Netflix

Paramount ha intentato una causa contro Warner Bros. per bloccare l’acquisizione di Netflix. A seguito del rifiuto della propria proposta, la società ha scelto di rafforzare la propria posizione legale, evidenziando le tensioni nel settore delle grandi fusioni e acquisizioni. La vicenda si inserisce in un quadro di crescente competitività tra i principali attori dello streaming e dell’industria cinematografica.

A pochi giorni dall'ennesimo rifiuto della propria offerta, Paramount ha deciso di alzare lo scontro con Warner Bros. Discovery passando alle vie legali. Ebbene sì, il gruppo guidato da David Ellison ha intentato causa per chiedere al tribunale di rendere pubblici i dettagli dell'accordo di acquisizione firmato tra Warner Bros. e Netflix. Al centro della disputa c'è la trasparenza dell'operazione e la reale convenienza per gli azionisti. Secondo Paramount, le informazioni diffuse finora non permettono una valutazione corretta. Il contesto è quello dell'annuncio, avvenuto il mese scorso, dell'intenzione di Netflix di acquisire Warner Bros.

