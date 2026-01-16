De Magistris e De Luca | ex sindaco ed ex governatore danno battaglia a Manfredi su Bagnoli
De Magistris e De Luca, ex figure politiche di rilievo, si confrontano sulla questione di Bagnoli, coinvolgendo temi come il piano per l’area Ovest e accuse di “massoneria deviata” di De Luca. La loro battaglia riflette tensioni interne alla politica campana, con ripercussioni sul panorama locale e nazionale. Questa dinamica evidenzia come questioni di interesse pubblico possano generare posizionamenti contrastanti tra figure di spicco del territorio.
De Luca parla di "massoneria deviata" su Bagnoli e fa infuriare il Nazareno. De Magistris bombarda mediaticamente: sul piano per l'area Ovest si forma un asse inedito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
