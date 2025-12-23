De Magistris attacca Fico | Solo trame di potere e nessuna risposta

De Magistris critica Roberto Fico, accusandolo di perseguire interessi di potere senza offrire risposte concrete. L'ex magistrato, che si appresta a candidarsi come sindaco di Napoli nel 2026, commenta le recenti trattative per la formazione della Giunta regionale, evidenziando tensioni e mancanza di soluzioni chiare nel contesto politico attuale.

