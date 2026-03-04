Passa al Senato il decreto sull’antisemitismo | per il Pd una spaccatura per tutti più rischioso criticare Israele

Il decreto sull’antisemitismo passa al Senato con 105 voti favorevoli, coinvolgendo membri del centrodestra, Italia Viva, Azione e altri. La discussione ha evidenziato divisioni all’interno del Partito Democratico, mentre alcuni sostenitori sottolineano come criticare Israele possa essere considerato più rischioso. La giornata è segnata dall’arrivo in aula dell’Ihra, l’agenzia internazionale per i diritti umani.

Si va dal «negare agli ebrei il diritto dell'autodeterminazione, per esempio sostenendo che l'esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo», al «fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti», fino a «considerare gli ebrei collettivamente responsabili per le azioni dello Stato di Israele». Sul piano giuridico dove, com'è noto, i cavilli la fanno da padrone, ce n'è in abbondanza per veder tradursi in realtà il rischio di confondere l'istigazione alla violenza razziale o religiosa, già perseguito dalla legge Mancino, con le legittime accuse allo Stato israeliano per la sua politica sionista (sia pur di un "sionismo revisionista", com'è definibile la destra da vent'anni impersonata da Bibi Netanyahu).