Antisemitismo incardinato in Senato il ddl Delrio Pd annuncia testo

Il ddl Delrio sull’antisemitismo è stato ufficialmente incardinato oggi in commissione Affari costituzionali al Senato. Il testo, promosso dal Pd, prevede misure per contrastare le manifestazioni di odio e discriminazione. Nel dibattito si prevedono proposte aggiuntive anche da altre forze politiche, tra cui Noi moderati e potenzialmente il M5s, evidenziando l’attenzione delle istituzioni su questa problematica.

Roma, 7 gen. (askanews) – Il ddl Delrio sull'antisemitismo è stato incardinato oggi in commissione Affari costituzionali al Senato, ma sul tema verranno presentate proposte anche da Pd e Noi moderati e forse anche da M5s. Testi che si aggiungono a quelli già presentati da tempo da Massimiliano Romeo per la Lega, da Maurizio Gasparri per Fi e da Ivan Scalfarotto per Iv. "Non si è deciso – ha precisato il presidente della commissione Alberto Balboni(Fdi) – se verrà definito un testo base o se verrà costituito un comitato ristretto". Le due opzioni sono ancora aperte, "il comitato ristretto può licenziare un testo solo all'unanimità questo potrebbe portare ad impantanarsi per mesi.

