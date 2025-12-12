Ucraina-Russia Trump | Basta giochi si rischia terza guerra mondiale
L'ex presidente Donald Trump ha lanciato un forte appello riguardo al conflitto tra Ucraina e Russia, avvertendo che la mancanza di un accordo potrebbe portare a un’escalation che rischia di scatenare una terza guerra mondiale. Le sue parole evidenziano l’urgenza di trovare una soluzione pacifica per evitare conseguenze catastrofiche a livello globale.
(Adnkronos) – "Situazioni del genere sfociano in una terza guerra mondiale". Donald Trump fa scattare l'allarme: se non si arriva ad un accordo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia, si rischia un'escalation ulteriore. Il presidente degli Stati Uniti, nello Studio Ovale per firmare un provvedimento relativo all'intelligenza artificiale, risponde alle domande sul.
Guerra in Ucraina, Trump: è un disastro - 1mattina News 03/12/2025
Ucraina, clima incandescente tra Mosca e l'Europa
Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #11dicembre #Ucraina #Russia #Zelensky #Trump #Putin #Lavrov #MedioOriente #Hamas #Amnesty #Israele #Gaza #Milano #PapaLeoneXIV #Maduro #Venezuela #IA Vai su X
"Ora basta!". Ucraina, interviene Trump Jr: "Siamo stanchi di pagare assegni" - Donald Trump Jr ha sollevato dubbi sul futuro degli aiuti militari statunitensi all'Ucraina, evocando la possibilità che possano terminare presto.
Zelensky: "Trump vuole il nostro ritiro dal Donbas,. La decisione spetta al popolo" - Nel Donetsk Usa vogliono una zona smilitarizzata".