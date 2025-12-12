Ucraina-Russia Trump | Basta giochi si rischia terza guerra mondiale

Ildifforme.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente Donald Trump ha lanciato un forte appello riguardo al conflitto tra Ucraina e Russia, avvertendo che la mancanza di un accordo potrebbe portare a un’escalation che rischia di scatenare una terza guerra mondiale. Le sue parole evidenziano l’urgenza di trovare una soluzione pacifica per evitare conseguenze catastrofiche a livello globale.

(Adnkronos) – “Situazioni del genere sfociano in una terza guerra mondiale”. Donald Trump fa scattare l’allarme: se non si arriva ad un accordo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia, si rischia un’escalation ulteriore. Il presidente degli Stati Uniti, nello Studio Ovale per firmare un provvedimento relativo all’intelligenza artificiale, risponde alle domande sul . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ucraina russia trump basta giochi si rischia terza guerra mondiale

© Ildifforme.it - Ucraina-Russia, Trump: “Basta giochi, si rischia terza guerra mondiale”

Guerra in Ucraina, Trump: è un disastro - 1mattina News 03/12/2025

Video Guerra in Ucraina, Trump: è un disastro - 1mattina News 03/12/2025

ucraina russia trump basta“Ora basta!”. Ucraina, interviene Trump Jr: “Siamo stanchi di pagare assegni” - Donald Trump Jr ha sollevato dubbi sul futuro degli aiuti militari statunitensi all’Ucraina, evocando la possibilità che possano terminare presto. Come scrive thesocialpost.it

ucraina russia trump bastaZelensky: "Trump vuole il nostro ritiro dal Donbas,. La decisione spetta al popolo" - Nel Donetsk Usa vogliono una zona smilitarizzata". Segnala rainews.it