Più tempo per l’arte | prorogate le mostre tra pittura fotografia e grandi maestri

Le mostre di pittura, scultura e fotografia nella città estense sono state prorogate, offrendo più tempo per ammirare le esposizioni. In particolare, la mostra dedicata a Gianfranco Goberti, allestita nel piano nobile del Castello Estense, sarà visitabile fino al 6 aprile. Questa opportunità permette ai visitatori di approfondire il patrimonio artistico locale in un periodo più ampio.

Pittura, scultura e fotografia: prorogate le mostre della città estense. Innanzitutto, la mostra Gianfranco Goberti, allestita nelle sale del piano nobile del Castello Estense sarà visitabile fino al 6 aprile. Organizzata dalla fondazione Ferrara Arte e dal servizio Cultura, turismo e rapporti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: L’Italia celebra i grandi maestri della fotografia e dell’arte contemporanea

Leggi anche: I grandi maestri tra ’500 e ’700. Capolavori d’arte

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cuneo, a Casa Delfino s'inaugura la mostra d'arte "Il tempo della carta" x.com

Padiglione Venezia e concorso “Artefici del Nostro Tempo”: parte l'avvio per Biennale Arte 2026 La #GiuntaComunale ha approvato la delibera di indirizzo relativa all’organizzazione e all’allestimento della mostra del Padiglione Venezia nell’ambito d facebook