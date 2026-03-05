Dalla Necropoli Ostiense risorge l’impero romano | scoperta vasta area funeraria con tombe decorate

Dalla Necropoli Ostiense è stata portata alla luce una vasta area funeraria con tombe decorate, risalente all’epoca dell’impero romano. Le indagini di archeologia preventiva, condotte dal Ministero della Cultura, hanno portato alla scoperta di numerose sepolture che testimoniano l’occupazione della zona nel periodo imperiale. La scoperta riguarda un complesso di sepolture che si estende su una vasta area nella zona di Ostiense.

“La Necropoli Ostiense, una delle più estese dell’antica Roma – commenta il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli – ci regala un’altra importante testimonianza che, grazie alla Soprintendenza Speciale di Roma del Ministero della Cultura, verrà tutelata, studiata, valorizzata senza impedire il progetto di un nuovo studentato e anzi con l’auspicio di rendere i ritrovamenti visitabili. Una volta di più le Soprintendenze si dimostrano il punto di incontro tra le esigenze del territorio e la cittadinanza per conservare e consegnare alle generazioni future i valori del patrimonio culturale italiano”. “Questo rinvenimento – dichiara la Soprintendente Speciale di Roma, Daniela Porro – conferma la straordinaria complessità del patrimonio archeologico della città, che continua a emergere anche nei contesti interessati da trasformazioni urbane. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

