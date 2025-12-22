Mecenati | Bagliori dalla Necropoli Italica di Cardetola | a Crecchio l' esposizione di alcuni dei reperti emersi da 145 tombe preromane
Martedì 23 dicembre, alle ore 18.30, al castello ducale di Crecchio, ci sarà un'esposizione inedita dei reperti archeologici portati alla luce nella Necropoli di Cardetola, relativi a 5 delle 145 tombe portate alla luce.L'Archeoclub d'Italia Aps - Sede di Crecchio, in collaborazione con: il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
"Mecenati: Bagliori dalla Necropoli Italica di Cardetola": a Crecchio l'esposizione di alcuni dei reperti emersi da 145 tombe preromane - 30, al castello ducale di Crecchio, ci sarà un'esposizione inedita dei reperti archeologici portati alla luce nella Necropoli di Cardetola, relativi a 5 delle 145
'Mecenati: Bagliori dalla Necropoli Italica di Cardetola', una pagina originale per la storia dei Popoli Italici - Giuseppe Valentini (Presidente Archeoclub D’Italia di Crecchio) : “Ori, ceramiche apule, paste di vetro puniche: reperti archeologici che offrono una significativa testimonianza sull’élite del popolo ... picusonline.it
