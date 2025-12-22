Otto milioni per quattro progetti tra cultura scuola e inclusione sociale
Otto milioni di euro per quattro progetti strategici destinati a trasformare il volto della provincia di Lecco. È quanto hanno stanziato Fondazione Cariplo e Regione Lombardia attraverso il bando Progetti Emblematici 2025, iniziative di alto valore sociale, culturale e scientifico selezionate in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Musei in movimento e Tutto mondo: due progetti tra arte, relazioni e inclusione sociale
Leggi anche: Lisa Di Giovanni, tra cultura, impegno sociale e nuovi progetti
Poggibonsi, otto milioni per cofinanziare quattro interventi nel progetto ‘ABCura’; La Statale fa il pieno di progetti di ricerca finanziati dal Ministero; Bando ISI INAIL 2025: 600 milioni per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori; Interreg Italia-Svizzera: il Südtirol partecipa a otto progetti.
L'Alto Adige partecipa a otto progetti dell'Interreg Italia-Svizzera - Qual è lo stato della partecipazione dell'Alto Adige al programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia- ansa.it
Salerno, ricerca innovativa a Unisa: in arrivo 5,4 milioni di euro per quattro nuovi progetti - Pioggia di fondi per la ricerca svolta all'interno dell'Università di Salerno. ilmattino.it
Eboli, via libera dalla Giunta a quattro grandi progetti: investimenti per oltre 7 milioni di euro - L’amministrazione di Eboli ha dato il via libera a un pacchetto di interventi strategici per il futuro della città, app ... infocilento.it
Come scrive Il Messaggero, le percentuali di un addio a giugno tra la Roma e Dybala sarebbero sempre più alte. Il suo contratto scadrà tra pochi mesi e il rinnovo sembra a oggi uno scenario impossibile, a causa degli otto milioni attualmente percepiti. Le vo - facebook.com facebook
Otto milioni per sanità, lavoro e sviluppo. La Giunta regionale riprogramma le risorse Covid non precedentemente vincolate che così non andranno perse #IoSeguoTgr @TgrRai x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.