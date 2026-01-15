Margherita Principi racconta il legame con la madre nel singolo Aquiloni

Margherita Principi presenta domani il suo nuovo singolo, Aquiloni, una ballad pop che esplora il rapporto tra madre e figlia. Attraverso testi emozionanti e melodie delicate, l’artista mette in luce il legame intimo e duraturo che unisce due generazioni, offrendo un’interpretazione sincera e riflessiva di un sentimento universale.

