margherita principi racconta il legame con la madre nel singolo aquiloni

Margherita Principi presenta domani il suo nuovo singolo, Aquiloni, una ballad pop che esplora il rapporto tra madre e figlia. Attraverso testi emozionanti e melodie delicate, l’artista mette in luce il legame intimo e duraturo che unisce due generazioni, offrendo un’interpretazione sincera e riflessiva di un sentimento universale.

Margherita Principi pubblica domani il nuovo singolo Aquiloni, un’intensa ballad pop, in cui la cantautrice racconta il legame profondo tra madre e figlia. Margherita Principi pubblica venerdì 16 gennaio il nuovo singolo Aquiloni (distribuito da Sony Music Italy ), disponibile in presave. Aquiloni è un’intensa ballad pop, in cui Margherita Principi racconta il legame profondo tra madre e figlia, trasformandolo in un viaggio emotivo fatto di partenze, fragilità e ricerca di pace. Attraverso immagini quotidiane e confessioni sincere, Margherita affronta la sua crescita personale, dando forma ad un racconto intimo e autentico che colpisce per vulnerabilità e potenza narrativa. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

