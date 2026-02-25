Liza Minnelli racconta il momento doloroso sul palco degli Oscar è polemica sul web

Liza Minnelli ha condiviso un episodio doloroso avvenuto durante gli Oscar 2022, causato da un commento inappropriato di un collega sul palco. La cantante ha spiegato come quell’episodio le abbia lasciato un segno forte, soprattutto perché era un momento importante per lei. Minnelli ha deciso di parlare pubblicamente per mettere in luce quanto quella situazione l’abbia ferita e ha aggiunto dettagli sulla reazione che ha avuto in quel momento.

© Screenworld.it - Liza Minnelli racconta il momento doloroso sul palco degli Oscar (è polemica sul web)

Liza Minnelli rompe il silenzio sugli Oscar 2022, svelando un episodio che l’ha profondamente ferita. La celebre attrice racconta nel suo memoir Kids, Wait Till You Hear This, in uscita il 10 marzo, di come le sia stato imposto di salire sul palco in sedia a rotelle, contro la sua volontà, durante la presentazione dell’Oscar per il miglior film insieme a Lady Gaga. Minnelli descrive il disagio di non riuscire a leggere il gobbo e il ruolo ambiguo della collega, definita “ eroina dal cuore d’oro ” mentre lei viveva un momento di grande imbarazzo. Il libro, basato su oltre dieci anni di interviste con il pianista Michael Feinstein, svela amori, delusioni, dipendenze e successi, offrendo uno spaccato unico sulla vita dell’icona hollywoodiana. 🔗 Leggi su Screenworld.it Liza Minnelli denuncia: “Agli Oscar costretta sulla sedia a rotelle contro la mia volontà, Lady Gaga fece l’eroina”Liza Minnelli rivela di essere stata costretta sulla sedia a rotelle agli Oscar 2022, un episodio che ha attribuito a pressioni esterne. Il ritorno in pista di Liza Minnelli passa attraverso l’intelligenza artificialeLiza Minnelli torna sulla scena musicale dopo tredici anni, presentando una nuova canzone. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Liza Minnelli attacca Lady Gaga: Mi ha usata per sembrare un'eroina agli Oscar; Liza Minnelli denuncia: Agli Oscar costretta sulla sedia a rotelle contro la mia volontà, Lady Gaga fece l'eroina; Liza Minnelli racconta nel dettaglio il matrimonio traumatizzante con il pagliaccio truffatore David Gest: Ero sua prigioniera; Liza Minnelli: Il mio primo marito mi amava ma era gay, l'ultimo controllava tutto. Ero la farmacista di mamma, dipendevo dalla cocaina. Liza Minnelli: «Agli Oscar mi hanno messo in sedia a rotelle contro la mia volontà. Lady Gaga mi ha usata per sembrare un'eroina»A pochi giorni dal suo 80° compleanno, che cadrà il 12 marzo, Liza Minnelli si racconta come mai prima d’ora nel memoir Kids, Wait Till You Hear This, in uscita il 10 marzo ... ilmattino.it Liza Minnelli rivela: «Agli Oscar 2022 mi hanno obbligata alla sedia a rotelle»Lo ha rivelato l'attrice ecantante nel suo memoir «Kids, Wait Till You Hear This!» in uscita il 10 marzo negli Stati Uniti ... corriere.it Liza Minnelli rompe il silenzio sugli Oscar 2022 e racconta la sua verità nel nuovo memoir A pochi giorni dal suo 80° compleanno, Liza Minnelli torna a parlare e lo fa senza filtri. Nel memoir Kids, Wait Till You Hear This, in uscita il 10 marzo, l’icona dello spe - facebook.com facebook Liza Minnelli: «Il mio primo marito mi amava ma era gay, l'ultimo controllava tutto. Ero la farmacista di mamma, dipendevo dalla... x.com