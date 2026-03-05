Dal 24 marzo sarà in sala il film “A mamma non piace”, opera postuma del regista Gianni Leacche. La pellicola rappresenta l'ultima creazione del regista, la cui scomparsa rende l'uscita particolarmente significativa. Il film sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire da quella data.

ROMA - "A mamma non piace", l’opera postuma firmata da Gianni Leacche, sarà al cinema dal 24 marzo. La scomparsa del regista conferisce al film un significato ancora più intenso. Leacche, autore capace di attraversare generazioni e linguaggi, lascia al pubblico un lavoro che diventa, inevitabilmente, anche un testamento artistico. A mamma non piace, una divertente commedia horror-grottesca, non è soltanto un nuovo titolo, ma un’opera che custodisce lo sguardo di Leacche, la sua sensibilità e quella cifra stilistica costruita in anni di mestiere e visione. Il film, prodotto e distribuito da MAAYCA FILM e realizzato anche grazie al contributo di CineHeart ETS, New Som spa e R. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Dal 24 marzo in sala “A mamma non piace”, opera postuma di Gianni Leacche

