Forlì ricorda il cittadino onorario Pietro Greco con la presentazione dell' opera postuma L' atomica e le responsabilità della scienza
A Forlì si rende omaggio a Pietro Greco, cittadino onorario e giornalista scientifico, con la presentazione del suo libro postumo
Giovedì 18 dicembre (ore 17), alla libreria Mondadori di Corso della Repubblica, viene presentato "L'atomica e le responsabilità della scienza", libro postumo del giornalista scientifico Pietro Greco, scomparso prematuramente nel 2020.In questo saggio inedito, a ottanta anni dalle tragedie di. Forlitoday.it
Sindaco di Asti ricorda Forattini, 'nostro cittadino onorario' - "A titolo personale e a nome dell'amministrazione comunale di Asti esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Sergio Forattini, cittadino onorario della nostra città dal novembre 2000". ansa.it
Mix and match #xmas2025 #xmascesena #ai2025 #autunnoinverno #fw2025collection #ricordatidisplendere #cesena #forli #moda #fashion #bepposax #ootd #shopping #shoppingonline - facebook.com facebook