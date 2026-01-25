Opera Education celebra trent’anni di attività, un progetto che ha portato i grandi compositori come Puccini e Wagner nelle scuole italiane. Un'iniziativa che avvicina i bambini all’opera lirica, stimolando curiosità e interesse. I giovani studenti trovano particolare fascino nei personaggi più cattivi e nelle scene più sorprendenti, contribuendo a rendere l’esperienza educativa coinvolgente e formativa.

È da qui che si arriva ai trent'anni di Opera Education, proprio quel progetto che è stato capace di avvicinare mio figlio e i suoi compagni di primaria al melodramma che, dalla sua fondazione, ha coinvolto migliaia di studenti, anche adolescenti. Una ricorrenza importante, che mi ha dato l'opportunità di parlare con Barbara Minghetti, l'ideatrice, che nel 1996 ha avuto un'intuizione allora controcorrente: trattare l'opera non come un retaggio culturale, ma come strumento di partecipazione e formazione. L’obiettivo, fin dall’inizio, è stato quello di ribaltare una convinzione dura a morire: che l’Opera sia troppo complessa, distante o «adulta» per entrare in classe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Opera Education: l'opera che piace ai bambini (e torna popolare)

Leggi anche: CNA promuove cinema, opera e libri al Messina Opera Film Festival 2025

Leggi anche: Ramy Elgami, a Milano un'opera in sua memoria che contesta l'Ambrogino d'Oro ai carabinieri

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Swapped 20 years ago, the real daughter returns to the billions to take back everything!

Argomenti discussi: Quando l'opera torna popolare (partendo dai bambini); Como, 30 anni fa l'idea rivoluzionaria che ha cambiato il teatro per sempre: orgoglio della città; Opera domani compie 30 anni: conferenza stampa a Como il 24 gennaio; Piccolo orso e la montagna di ghiaccio, debutta l’opera per i più piccoli di Sollima e De Cataldo.

Como, 30 anni fa l’idea rivoluzionaria di Barbara Minghetti e Carlo Delfrati ha cambiato il teatro per sempre: orgoglio della cittàNel 2026, Opera domani, il progetto di punta di Opera Education – AsLiCo Teatro Sociale di Como, celebra trent’anni di attività raggiungendo la sua XXX edizione. Si tratta di un traguardo unico in Ita ... comozero.it

L’opera per tutti: al Sociale di Como il Falstaff (buffo) di VerdiRara opera buffa di Giuseppe Verdi ispirata al teatro di Shakespeare, Falstaff è in scena per la 29 esima edizione di Opera domani , un progetto di Opera Education AsLico con la coproduzione ... rainews.it

Guarda un po' se ti piace questa stola. E' facilissima, ed è fatta con il Punto Bucaneve traforato al punto giusto :) facebook