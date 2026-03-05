dai campionati di scherma alle arti marziali lo sport riempie gli hotel con migliaia di atleti

Con l’arrivo della primavera, Riccione si anima con numerosi eventi sportivi che coinvolgono atleti provenienti da diverse discipline, tra cui scherma e arti marziali. Durante questa stagione, gli hotel della zona registrano un aumento di presenze di partecipanti ai vari campionati e competizioni, contribuendo all’occupazione turistica della città. La manifestazione sportiva si svolge in diversi impianti e strutture ricettive, attirando pubblico e atleti da fuori regione.

Con la primavera si risveglia lo sport a Riccione, con tanti eventi in programma riempiranno anche gli hotel. Il Playhall ’Massimo Pironi’ e gli altri impianti cittadini saranno punti di riferimento per lo sport nazionale e internazionale. Archiviate le Finali di Coppa Italia di pallamano, il calendario riparte da domani con i Campionati italiani di kickboxing sport da ring e muay thai. Al Playhall arriveranno 1.200 atleti da tutto il Paese. Durante il fine settimana, in occasione della Giornata internazionale della donna, la città ospiterà anche Walk & Run for Women – Cammina e corri per i diritti delle donne. La prossima settimana sarà la volta del Campionato nazionale Acsi di pattinaggio artistico ‘Città di Riccione’, con oltre 900 partecipanti accompagnati da tecnici e familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pallamano, arti marziali, pattinaggio, scherma: al Playhall i grandi eventi sportiviUn fitto e lungo calendario di appuntamenti tra gare, raduni e tornei portano nei prossimi mesi in città migliaia di atleti provenienti dall’Italia e...

Alex Schwazer tornerà in gara domenica 8 marzo nella mezza maratona ai Campionati Italiani Assoluti di marcia 2026. L'altoatesino tornerà a gareggiare in una competizione ufficiale a 41 anni di età dopo il lungo stop di 8 anni per doping, terminato a luglio 2 x.com

