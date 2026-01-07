Il fratello del piccolo Di Matteo Non perdonerò mai mio padre Trent' anni fa l' omicidio ordinato da Brusca
Trent'anni fa, Giovanni Brusca ordinò l’omicidio di Di Matteo, un episodio che ha segnato profondamente la storia della mafia. Il fratello del giovane, che all’epoca aveva vissuto con la famiglia, ricorda ancora con dolore quell’evento e afferma di non aver mai perdonato il padre. Questa vicenda testimonia le profonde ferite lasciate dalla criminalità organizzata e il peso della memoria familiare.
« Il suo omicidio lo ordinò Giovanni Brusca, che per un periodo aveva vissuto con noi, a casa nostra. Brusca oggi è libero. Lui e gli altri assassini non li perdonerò mai. E nemmeno mio padre, purtroppo. Da lui mi divide un solco profondo, incolmabile: non abbiamo più rapporti. Nemmeno mia madre ne ha più, da tempo. Non possiamo perdonarlo». Nicola Di Matteo, 44 anni, impiegato della Regione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
