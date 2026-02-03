Al via Teatro degli Assaggi dal 13 al 23 febbraio al Teatro Furio Camillo

Al via “Teatro degli Assaggi”, la rassegna di teatro multidisciplinare che si svolge dal 13 al 23 febbraio al Teatro Furio Camillo di Roma. La manifestazione, promossa dall’Associazione Culturale L’Archimandrita, coinvolge varie performance e installazioni che cercano di portare il pubblico a un’esperienza diversa, tra spettacoli e sperimentazioni. La rassegna rientra in un progetto più ampio sostenuto da Roma Capitale, dedicato alla memoria e alla cultura, e si inserisce tra le iniziative di ricerca e formazione nel settore teatrale.

Teatro degli Assaggi Rassegna di teatro multidisciplinare Un progetto dell'Associazione Culturale L'Archimandrita Dal 13 al 23 febbraio 2026 Al TEATRO FURIO CAMILLO Via Camilla 44 – Roma Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, è vincitore dell'Avviso Pubblico, curato dal Dipartimento Attività Culturali, per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti aventi sede a Roma, per progetti di ricerca e sperimentazione nell'ambito dello spettacolo dal vivo e della formazione.

