Meraviglie a Spello C’è il Festival del Cinema

Questa mattina a Spello si apre il Festival del Cinema al Teatro Subasio. La città si riempie di appassionati pronti a scoprire film, corti e documentari in proiezioni gratuite. Oltre alle pellicole, ci sono incontri, spettacoli e mostre, tutti dedicati a svelare il lato nascosto e affascinante del mondo del cinema.

Proiezioni gratuite al Teatro Subasio con film, corti, documentari, serie tv, backstage e poi approfondimenti, incontri, spettacoli e mostre sulla settima arte, per celebrare il dietro le quinte e la magia del cinema. Con la sua bella formula che esalta le professioni tecniche, decisive ma spesso invisibili per la riuscita di un'opera, torna per la 15esima edizione il Festival del Cinema di Spello: si terrà dal 6 al 15 marzo e ieri è stato presentato nella sede dell'Anica a Roma (foto sopra), dalla presidente dell'associazione Aurora, Donatella Cocchini, insieme a Francesca Romana Lovelock, con cui condivide la direzione organizzativa, e al direttore artistico il montatore Gianluca Scarpa.

