Le operazioni Epic Fury e Roaring Lion | gli attacchi gli obiettivi la risposta dell' Iran Cosa sta succedendo

Le operazioni Epic Fury e Roaring Lion sono state eseguite con attacchi mirati contro obiettivi specifici. L'Iran ha risposto alle azioni intraprese, mentre il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti continua a evolversi, influenzando la situazione nella regione. La tensione si è intensificata, e le azioni militari hanno segnato un nuovo livello di escalation nel Medio Oriente.

Raid incrociati tra Stati Uniti, Israele e Iran aprono una nuova fase di guerra nel Medio Oriente, tra attacchi mirati, ritorsioni missilistiche e il rischio concreto di un conflitto regionale su larga scala Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti ha compiuto un salto di scala che sta ridefinendo gli equilibri mediorientali. Washington ha denominato la propria offensiva “Epic Fury”, mentre Gerusalemme ha battezzato la propria come “Roaring Lion”, in una sequenza coordinata di attacchi che ha colpito obiettivi strategici sul territorio iraniano, con l’intento dichiarato di ridurre le capacità missilistiche e di comando della Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

