da chabahar a starlink infrastrutture e controllo dei dati entrano nel conflitto

L’Iran ha aperto un nuovo complesso di lancio a Chabahar e ha effettuato diverse missioni orbitali nel mese di marzo, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel settore spaziale e migliorare le infrastrutture di controllo dei dati. Questi eventi si inseriscono in un quadro di crescente attenzione alle tecnologie spaziali e alle reti di comunicazione, che coinvolgono anche la connessione con piattaforme come Starlink.

Nel pieno delle tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele, il programma spaziale di Teheran passa da vetrina tecnologica a possibile punto di pressione. Il nuovo polo di Chabahar, i satelliti e le stazioni di terra diventano tasselli sensibili tra osservazione e sicurezza. Sullo sfondo, Starlink riapre il tema del controllo dell’informazione, tra blackout, costi in impennata e contenzioso all’International telecommunication union Per l’Iran, marzo avrebbe dovuto segnare una svolta di immagine e di sostanza. L’apertura del nuovo complesso di lancio di Chabahar e una serie di missioni orbitali puntavano a mostrare continuità tecnologica e ambizione politica. 🔗 Leggi su Formiche.net

