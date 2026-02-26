Fontaniva e San Giorgio in Bosco entrano nel circuito del controllo di vicinato

I Comuni di Fontaniva e San Giorgio in Bosco si uniscono al progetto di controllo di vicinato con un accordo firmato ieri mattina in Prefettura. La firma, alla presenza delle autorità di polizia e delle forze dell’ordine, segna l’avvio di una collaborazione tra amministrazioni locali e forze di sicurezza per rafforzare la sorveglianza nei rispettivi territori. La decisione mira a migliorare la prevenzione dei reati e la tutela dei cittadini.

Ieri mattina 26 febbraio in Prefettura anche i sindaci di Cittadella e Rubano per il rinnovo dell'adesione al protocollo. Sono finora 31 i comuni che in provincia di Padova hanno aderito all'iniziativa Firmate ieri mattina 26 febbraio, in Prefettura, alla presenza del questore e dei comandanti provinciali dell'Arma e della Guardia di Finanza, le intese per il cosiddetto controllo di vicinato tra il prefetto Giuseppe Forlenza e i sindaci dei comuni di Cittadella, Fontaniva, Rubano e San Giorgio in Bosco. Per Cittadella e Rubano si tratta di un rinnovo dell'adesione al Protocollo, afronte della positiva valutazione dell'esperienza svolta,...