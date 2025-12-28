Livigno fa subito centro e si prende gli applausi degli addetti ai lavori. Buona la prima di Coppa del Mondo nel Piccolo Tibet valtellinese. Sulle capacità organizzative della “perla” dell’Alta Valtellina, con in testa la Livigno Next guidata da Luca Moretti (ex slalomista azzurro), non c’erano dubbi, visto quel che ha allestito negli ultimi anni a livello di kermesse sportive, e infatti ieri nel Piccolo Tibet si è tenuto un meraviglioso SuperG, sulla performante e assai tecnica pista Li Zeta, che ha messo a dura prova i partecipanti. A domarla un big come l’austriaco Marco Schwarz che ha griffato la gara livignasca, superando i tre elvetici Monney, Von Allmen e Odermatt e a Dominik Paris (fuori dal podio per soli 6 centesimi) e al tedesco Jocher. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coppa del mondo di sci: la prima volta è una festa. Livigno è nella storia con il suo Piccolo ma grande Tibet

Leggi anche: Livigno: per la prima volta della pista Li Zeta in Coppa del mondo una firma d'autore

Leggi anche: Coppa del Mondo sci alpino Livigno 2025: programma, orari, tv, streaming. Pista nuova, ma solo con un superG

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sci alpino, gigante femminile: vince Scheib, Della Mea settima - Scheib vince in casa, Della Mea settima; Slalom gigante femminile in Austria: i risultati LIVE; Gigante Semmering, prima manche: Hector in testa, Della Mea-Goggia ok, Colturi si gioca la vittoria; Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, slalom e slalom gigante in Alta Badia: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta.

Slalom Gigante Femminile Semmering: Scheib delizia il suo pubblico, per Della Mea miglior risultato in Coppa del Mondo - Lena Duerr chiude a 1 secondo e 76 da Hector; a seguire Mikaela Shiffrin, già conquistatrice della Panorama altre sette volte in carriera. sport.virgilio.it