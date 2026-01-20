Vittorio Brumotti debutta in Rai | prima volta a La Volta Buona

Vittorio Brumotti fa il suo debutto a Rai, partecipando per la prima volta a

Per la prima volta dopo diversi anni di presenza fissa sulle reti Mediaset, Vittorio Brumotti approda negli studi Rai. Un passaggio inedito che non è passato inosservato e che segna una nuova tappa nel percorso del noto campione di bike trial e volto televisivo. Il debutto di Vittorio Brumotti a La Volta Buona. Brumotti è ospite oggi per la prima volta a La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo. Un debutto simbolico, che rappresenta un cambio di scenario importante per un personaggio da sempre associato a un’altra realtà televisiva. L’intervista con Caterina Balivo. Nel corso dell’intervista one to one, Caterina Balivo accompagna Brumotti in un racconto personale e professionale. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

LA VOLTA BUONA: VITTORIO BRUMOTTI OSPITE NEL TALK SHOW DI CATERINA BALIVOVittorio Brumotti è stato ospite nel talk show di Caterina Balivo, segnando il suo ritorno in televisione dopo diversi anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

