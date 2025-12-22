Oggi pomeriggio un gruppo di studenti e studentesse del Coordinamento studentesco di Venezia e Mestre (organizzazione di studenti delle scuole superiori) ha steso un enorme striscione, o meglio una serie di striscioni, sul Ponte di San Giuliano a Mestre. Vi si legge «Disertiamo le vostre guerre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - «Noi la guerra la disertiamo, no alla leva», lo striscione degli studenti sul ponte San Giuliano

Sono pazzi. l'Unione Europea sta distruggendo se stessa. Vogliono la guerra e creano un nemico inesistente. Aprono le porte alle destre. Disertiamo. Chi sostiene la commissione von der Leyen sta preparando la fine dell'Europa. Pace, commercio libero, circ - facebook.com facebook