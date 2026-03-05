Cybersicurezza Rizzi Dis | Cambiato il concetto di dominio | oggi spazio oltre l' atmosfera

Il rappresentante del Ministero della Difesa ha spiegato che il concetto di dominio si è evoluto nel tempo, includendo ora il cyberspazio e lo spazio oltre l’atmosfera. Secondo le sue parole, in passato i confini della sovranità erano chiaramente definiti, mentre oggi si estendono a questi nuovi ambiti, riconosciuti anche a livello NATO.

“Fino a qualche anno fa i domini che costituivano la sovranità erano ben individuati, oggi questo concetto di dominio si è espanso enormemente sia a livello Nato, con l'identificazione del dominio cyber, sia nel riconoscimento dello spazio oltre l'atmosfera”. Esordisce così Vittorio Rizzi, direttore generale Dis - Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, alla 5^ edizione di Cybersec, la conferenza internazionale in corso a Roma e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia. Il suo articolato intervento poi prosegue: “Alla luce di ciò, è evidente che il concetto di minaccia si fa molto più esteso e ne parliamo in ottica di multidominio e multidimensione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

