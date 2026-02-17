Arrital presenta Nautila, la cucina che cambia il modo di vivere gli spazi domestici. La causa è la volontà di adattare la cucina alle esigenze moderne, rendendola più versatile e funzionale. Nautila trasforma il concetto di cucina tradizionale in un elemento che si integra perfettamente nell’ambiente, creando un’area multifunzionale capace di ospitare diverse attività quotidiane. La nuova proposta di Arrital mette al centro l’innovazione e il design pratico, ridefinendo il modo di concepire il cuore della casa.

Da luogo di condivisione a micro-architettura funzionale e multitasking: con Nautila, Arrital porta la cucina oltre i confini dell’arredo e la trasforma in un vero progetto di design integrato nell’habitat. Un sistema firmato dall’architetto Franco Driusso che unisce performance, innovazione e rigore estetico, con una cifra stilistica ispirata a una delle forme naturali più perfette: la conchiglia del Nautilus, icona della sezione aurea, linguaggio matematico della bellezza. Nautila nasce da un’idea forte: prendere la perfezione della natura e tradurla in un sistema contemporaneo, capace di organizzare lo spazio con intelligenza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Nautila: la cucina Arrital che rivoluziona il concetto di spazio

