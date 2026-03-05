Cybersicurezza Gabrielli Polizia postale | No limiti tecnici rispetto a capacità investigative

Il responsabile della Polizia postale ha dichiarato che non ci sono limiti tecnici alle capacità investigative nel campo della cybersicurezza. Ha sottolineato l'importanza di aumentare le competenze e la responsabilità sia nel settore pubblico sia in quello privato, evidenziando che non bisogna temere di affrontare questioni come il bilanciamento tra privacy e indagini.

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Bisogna far crescere responsabilità e competenze sia nel settore pubblico sia in quello privato e non bisogna avere paura di affrontare temi come il bilanciamento tra privacy e investigazione. Non possiamo permetterci limiti tecnici rispetto alle capacità investigative: una comunicazione che passa in chiaro è intercettabile se autorizzata da un giudice, una che passa su una piattaforma spesso non lo è. La tecnologia non può essere un limite, il limite deve essere giuridico” Lo ha dichiarato Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia postale e della sicurezza cibernetica, intervenendo a Cybersec 2026, la... 🔗 Leggi su Iltempo.it

