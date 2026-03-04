Il capo della Polizia Postale ha affermato che tecnologia e privacy non devono ostacolare le indagini, sottolineando che non bisogna temere di affrontare i temi legati a questo equilibrio. Durante un intervento, ha evidenziato l’importanza di trovare una via per condurre le investigazioni senza compromessi e senza restrizioni eccessive. La dichiarazione si concentra sulla necessità di affrontare questi aspetti senza timori o pregiudizi.

Roma, 04 mar. - (Adnkronos) - "Non bisogna avere paura di affrontare alcuni temi per esempio legati al bilanciamento tra privacy e investigazione. Non possiamo permetterci oggi di avere un limite tecnico rispetto a quelle che sono le capacità investigative. Una comunicazione che oggi passa in chiaro su un telefono è intercettabile qualora ricorrano i requisiti, qualora un giudice l'autorizzi, mentre una comunicazione che passa su una piattaforma non lo è". Lo ha detto il direttore del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica Ivano Gabrielli a margine del CyberSec. "Bisogna dare tutela effettiva ai nostri diritti: quando... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cybersicurezza, Gabrielli (Polizia Postale): "Tecnologia e privacy non siano limiti a indagini"

