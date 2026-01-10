Cybersicurezza Polizia Postale | Serve nuova cultura cittadinanza digitale

La crescente complessità delle minacce digitali richiede una nuova cultura della cittadinanza digitale. La Polizia Postale sottolinea l’importanza di sensibilizzare e formare gli utenti per affrontare efficacemente attacchi come ransomware, frodi online e reati contro le persone, proteggendo così la sicurezza dei cittadini e dei servizi essenziali nel contesto della cybersicurezza nel 2025.

Nel 2025 le sfide della cybersicurezza hanno registrato una crescente complessità, con attacchi sofisticati, ransomware, frodi online e reati contro la persona che hanno inciso sulla vita dei cittadini e sui servizi essenziali. In questo contesto, la Polizia Postale ha operato attraverso un approccio integrato basato su prevenzione, contrasto investigativo e costruzione di competenze, per formare personale altamente qualificato e rafforzare la resilienza collettiva, contribuendo in tal modo, insieme agli altri partner istituzionali, al consolidamento della capacità di risposta del sistema Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

