Amministrative a Corigliano d’Otranto | si va verso una corsa a tre
Le elezioni amministrative a Corigliano d’Otranto si avvicinano, con una possibile sfida a tre per la guida del comune. La consultazione, prevista per la prossima primavera, coinvolge i cittadini nella scelta dei nuovi rappresentanti comunali. Questo appuntamento rappresenta un momento importante per il futuro del paese, che si prepara a rinnovare il proprio consiglio comunale in un contesto di confronto e partecipazione democratica.
CORIGLIANO D’OTRANTO – A volte ritornano, altre volte no: è un po’ in sintesi il quadro che sembra profilarsi per le prossime amministrative a Corigliano d’Otranto, comune della Grecìa Salentina, che sarà tra quelli chiamati a rinnovare il consiglio comunale nella tornata elettorale di primavera. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
