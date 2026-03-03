Cusano Mutri celebra l’8 marzo | talk sulla rete di sostegno e mostra Mater Natura

Cusano Mutri ha organizzato un evento per l’8 marzo, che include un talk dedicato alla rete di sostegno femminile e una mostra intitolata “Mater Natura”. L’iniziativa coinvolge la comunità locale e mira a promuovere la memoria collettiva legata alle donne. L’appuntamento prevede momenti di confronto pubblico e attività espositive, con l’obiettivo di celebrare la giornata internazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Cusano Mutri celebra la Giornata Internazionale della Donna con un programma che unisce riflessione pubblica, rete territoriale e valorizzazione della memoria collettiva. L’iniziativa, promossa in occasione dell’8 marzo, si inserisce in un percorso di sensibilizzazione che mette al centro la dignità femminile come responsabilità collettiva e come asse portante di una comunità coesa e consapevole. Presso la Sala Consiliare del Comune di Cusano Mutri si terrà il convegno dedicato alla dignità femminile e alla rete di protezione territoriale, un momento di confronto aperto alla cittadinanza per analizzare il funzionamento dei servizi di supporto alle donne e rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazioni e terzo settore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

