In Ciociaria, si segnala un importante passo avanti nel settore delle cure palliative con l’accreditamento della

"Un passaggio decisivo per il potenziamento della rete delle cure palliative nella provincia di Frosinone e in tutto il Lazio". Così Alessia Savo, presidente della Commissione regionale Sanità, accoglie l'approvazione della delibera di Giunta che segna un punto di svolta per l'assistenza ai. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Sanità, svolta per le cure palliative in Ciociaria: accreditata la "Casa delle Farfalle" e potenziata l'assistenza domiciliare

Cure palliative. Dall’hospice a quelle a domicilo, ecco le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni - È arrivato sul tavolo della Conferenza Stato Regioni lo Schema di Decreto del ministero della Salute che definisce tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure ... quotidianosanita.it

Asl Asti. Cure palliative: da marzo sarà attivo l’ambulatorio di San Damiano - L'attività sarà svolta nell'ambulatorio 13 (lo stesso utilizzato dal servizio di medicina legale) ogni primo e terzo martedì del mese dalle 10 alle 13. quotidianosanita.it

CURE PALLIATIVE/ Il Governo ci mette più soldi, ma le scuole di specializzazione sono vuote: ecco cosa fare - Nella manovra il Governo aumenta i fondi per le cure palliative, ma il 60% dei posti nelle scuole di specializzazione è vacante. ilsussidiario.net

Latronico, per la sanità lucana il 2025 segna un punto di svolta decisiva #ANSA - facebook.com facebook