Cupra presenta la nuova versione della Born, l’auto elettrica del marchio spagnolo. La vettura si distingue per essere più potente, ricca di tecnologia e più sostenibile rispetto al passato. È la prima auto completamente elettrica prodotta dal brand e si propone come un modello capace di sfidare le abitudini tradizionali nel settore.

A star is Born. Anzi è reBorn. La prima auto 100% elettrica del brand spagnolo evolve in un modello pronto a sfidare le convenzioni. Nuovo design, più autonomia, più tecno contenuti. Più emozioni. La new wave Cupra, marchio che in otto anni ha superato il milione di vetture vendute, inizia proprio da questo modello, disegnato per ridefinire l’elettrico e presentato in anteprima mondiale al Cupra garage di Milano. Cattura al primo sguardo con il frontale a muso di squalo, i fari matrix Led a firma triangolare, le prese d’aria laterali a forma di C che convogliano i flussi d’aria per migliorare raffreddamento ed efficienza, la lama orizzontale color rame a rafforzare il DNA stilistico di Cupra, che ha il copper già nel nome. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cupra, ecco la Born rinata più potente, tecnologica e sostenibile

Cupra Born: l'elettrica di carattere si rinnovaInizierà nel secondo trimestre del 2026, con il lancio sul mercato previsto per l’estate, la produzione della nuova Cupra Born.

I sei principi fondamentali per un’innovazione tecnologica etica, equa e sostenibile: in allegato un Framework operativo per la valutazione etica, equa e sostenibile delle tecnologie a scuolaLa trasformazione digitale che attraversa le società contemporanee non è semplicemente un fenomeno tecnico, ma un cambiamento strutturale che incide...

Tutto quello che riguarda Cupra ecco la Born rinata più potente....

Temi più discussi: La compatta di Cupra si rinnova, ecco le prime foto; Nuova Cupra Born: ecco i primi dettagli del design esterno, sarà svelata il 5 marzo [TEASER]; Cupra Born, il teaser anticipa il debutto del restyling 2026; Cupra Born 2026, il morso dello squalo si fa più affilato.

Cupra Born si aggiorna (di sostanza): più potenza, più tecnologia e un’autonomia fino a 600 kmLa prima elettrica del brand spagnolo si presenta completamente rinnovata, con un design più aggressivo, interni di qualità superiore e un’autonomia che arriva fino a 600 km ... automoto.it

Nuova Cupra Born 2026, più grinta con il restyling: fino a 326 CV e 600 km di autonomiaDebutta il restyling della Cupra Born che introduce un design più aggressivo, nuovi interni e tecnologia aggiornata. La compatta elettrica sarà disponibile con potenze fino a 326 CV e autonomia fino a ... motorbox.com

| Cupra Born La Cupra Born si rinnova con un restyling che punta su design più aggressivo e maggiore coinvolgimento alla guida. Il frontale adotta un’impostazione più appuntita, accompagnata da nuove firme luminose a LED triangolari e da una griglia inferi - facebook.com facebook