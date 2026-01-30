Modigliana si rinnova la rete elettrica del centro storico | prevista un' interruzione della luce

Lunedì a Modigliana ci sarà un'interruzione di corrente nel centro storico. E-Distribuzione, la società di Enel che gestisce la rete elettrica, farà lavori di potenziamento degli impianti. L’obiettivo è migliorare l’affidabilità e la sicurezza della distribuzione. La zona coinvolta sarà interessata da un’interruzione programmata, che durerà alcune ore. La priorità è garantire un intervento rapido e limitare i disagi per i residenti e le attività locali.

I lavori sono inoltre necessari per prevenire guasti incipienti sulla rete elettrica il cui ripristino richiederebbe più tempo I tecnici dell'azienda elettrica procederanno al restyling completo e messa in esercizio della linea di Media Tensione interrata, lunga circa un chilometro, che alimenta una porzione significativa della clientela del centro cittadino. Grazie a questo intervento, comunicato e condiviso con l'Amministrazione comunale, sarà possibile garantire una migliore qualità e continuità del servizio elettrico per i cittadini. I lavori sono inoltre necessari per prevenire guasti incipienti sulla rete elettrica il cui ripristino richiederebbe più tempo.

