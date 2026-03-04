Gaspari | Carattere sì ma l' atteggiamento non mi è piaciuto prima di Bergamo-Scandicci

La Savino Del Bene Scandicci si mantiene pronta a un appuntamento decisivo per l’accesso alle semifinali scudetto, dimostrando carattere e determinazione dopo una vittoria che ha avuto bisogno di oltre due ore di gioco. La squadra toscana affronta la prossima prova con la fiducia alimentata dal successo recente e dalla consapevolezza di dover mantenere alta la concentrazione in un confronto al meglio delle tre gare. Il risultato della partita domenicale, chiusa 3-2 in favore di Scandicci, ha confermato la tenuta mentale del gruppo guidato da Marco Gaspari. La sfida si rinnova giovedì 5 marzo, alle ore 20:00, quando la formazione toscana sarà di scena al Pala Facchetti di Treviglio: un episodio decisivo nel percorso della serie, che resta aperta fino al termine delle tre gare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Gaspari: "Trasformiamo le emozioni di Novara in energia per Scandicci-Bergamo"
L'entusiasmo per la grande notte europea resta vivo, ma l'attenzione si sposta subito sul palcoscenico nazionale.

Scandicci-Bergamo 3-2: Gaspari critica la prestazione, "non lamentiamoci degli assenti"
La sfida di quarti di finale play off tra la Savino Del Bene Volley e Volley Bergamo si è chiusa con una vittoria sofferta in cinque set.

