Trapianto col cuore bruciato | si indaga sui tempi dell'intervento al bimbo al Monaldi e sul box usato per trasporto organi

La Procura di Napoli sta esaminando i tempi dell’intervento al bambino al Monaldi e il tipo di scatola impiegata per trasportare il cuore. Si cercano risposte su eventuali ritardi e sulla compatibilità del contenitore con le esigenze di conservazione dell’organo. Un dettaglio importante riguarda la data di partenza del cuore dal centro di raccolta e il motivo per cui si è scelto un box non specificamente progettato per il trasporto di organi.

Le tempistiche dell'operazione al "Monaldi" e le caratteristiche del contenitore usato per il trasporto del cuore sono sotto indagine della Procura di Napoli. Il bollettino: bimbo stabile e gravissimo. Domani il super-consulto per decidere se è ancora operabile. A Napoli, un bambino di appena due anni ha rischiato la vita durante un tentativo di trapianto di cuore al Monaldi. Per i medici dell'ospedale Monaldi di Napoli il bimbo può ancora sottoporsi a un trapianto. Domani verrà fatta una nuova valutazione. Domani al Monaldi diversi specialisti di trapianto pediatrico. Lanciato un alert europeo per un cuore. Intanto la procura indaga per capire come e quando l'organo si sia danneggiato.