Caso Monaldi trapianto pediatrico con cuore danneggiato | sospesi due chirurghi

Due chirurghi sono stati sospesi dall’attività di trapianti pediatrici al Monaldi. Alla vigilia di Natale, hanno eseguito un trapianto di cuore su un bambino di due anni e mezzo. Ora il piccolo si trova in terapia intensiva, collegato a una circolazione extracorporea. La situazione ha sollevato molte preoccupazioni e l’ospedale ha avviato un’indagine interna.

La decisione è stata assunta dal direttore generale dell’azienda ospedaliera, Anna Iervolino, a seguito degli audit interni avviati dai vertici sanitari. L’inchiesta ha coinvolto tutti gli operatori che hanno preso parte al prelievo dell’organo, al trasporto e alle procedure chirurgiche, nonostante fosse stato regolarmente rilasciato il necessario “ok cuore”. Secondo quanto emerso, il cuore proveniente da un donatore vittima di un incidente in piscina a Bolzano sarebbe giunto a Napoli in condizioni compromesse, a causa di procedure non corrette di conservazione e refrigerazione. Sarebbe stato utilizzato ghiaccio secco, non idoneo a garantire la temperatura necessaria, con un contatto diretto tra l’organo e il refrigerante, compromettendone il riavvio dopo lo scongelamento. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

La direzione dell’ospedale Monaldi ha sospeso due chirurghi dopo un trapianto con cuore deteriorato.

A Napoli, un bambino di appena due anni ha rischiato la vita durante un tentativo di trapianto di cuore al Monaldi.

