Franco Battiato Il lungo viaggio | il film sulla vita del cantautore arriva al cinema e poi su Rai 1

“Franco Battiato. Il lungo viaggio” è il primo film dedicato al celebre cantautore, diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta. La pellicola, della durata di 120 minuti, sarà proiettata nei cinema italiani il 2, 3 e 4 febbraio 2026 come evento speciale di Nexo Studios, offrendo uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera di uno dei protagonisti della musica italiana.

"Franco Battiato. Il lungo viaggio", l'atteso biopic, della durata di 120 minuti, diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, primo film dedicato a Franco Battiato, arriverà nelle al cinema solo nei giorni del 2, 3 e 4 febbraio 2026 come evento speciale per Nexo Studios. Il film racconta la vita e le passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana. "Franco Battiato. Il lungo viaggio" arriva al cinema e poi in tv. L'opera cinematografica, che prossimamente sarà in onda anche su Rai 1 e Rai Play, è coprodotta da Rai Fiction – Casta Diva Pictures, e segue il percorso del giovane Battiato, interpretato da uno straordinario Dario Aita.

Si racconta che Franco Battiato, nella sua casa di Milo, dedicasse ore a curare il giardino. A un visitatore che gli chiese perché spendesse così tante energie per piante che quasi nessuno avrebbe visto, lui rispose: "Non si coltiva un giardino per mostrarlo agli altri."

