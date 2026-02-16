Salerno come la Svizzera | due Cantone… in arrivo

Raffaele Cantone diventerà il nuovo procuratore di Salerno, portando con sé un’esperienza significativa in lotta alla corruzione. La sua nomina, annunciata in mattinata, si inserisce in un progetto di riforma che mira a rafforzare l’azione delle forze dell’ordine. La scelta di Cantone, noto per aver guidato l’Autorità anticorruzione, ha sorpreso molti, considerando anche la sua lunga esperienza in ambito giudiziario. Entro due mesi, il suo arrivo cambierà sicuramente la direzione delle indagini nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto È previsto entro due mesi l’arrivo di Raffaele Cantone alla guida della Procura della Repubblica di Salerno. Entro un mese la Quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura valuterà la candidatura dell’ex numero uno dell’autorità anticorruzione che raccoglierà a Salerno l’eredità di Giuseppe Borrelli per guidare l’ufficio giudiziario attualmente affidato alle mani di Rocco Alfano. Attualmente al lavoro a Perugia, Cantone, di origini napoletane non ha nascosto la sua volontà di avvicinarsi alla Campania e la sede di Salerno è la più prestigiosa e probabile, oltre ad essere disponibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

