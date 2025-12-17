Domenico Airoma alla Procura di Napoli Nord | la scelta del Csm e il profilo di una guida istituzionale

Il CSM ha deciso di affidare a Domenico Airoma la guida della Procura di Napoli Nord, segnando un importante passaggio istituzionale. Questa scelta riflette un percorso di continuità e rinnovamento, sottolineando l’importanza di una leadership competente e autorevole nel panorama giudiziario napoletano. Un momento che invita a riflettere sul ruolo fondamentale delle figure istituzionali nel garantire legalità e giustizia sul territorio.

© Avellinotoday.it - Domenico Airoma alla Procura di Napoli Nord: la scelta del Csm e il profilo di una guida istituzionale La decisione assunta dal Consiglio Superiore della Magistratura di affidare a Domenico Airoma la guida della Procura della Repubblica di Napoli Nord si inserisce in una fisiologia istituzionale che, al tempo stesso, merita un'attenta riflessione.Non tanto per l'eccezionalità del passaggio in sé. Procura, il Plenum del Csm approva all'unanimità la nomina di Airoma a Napoli Nord - AVELLINO – Il Plenum del Csm ha dato il via libera ufficiale alla nomina del Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma alla guida della Procura di Napoli Nord, il ruolo vacante da alcun ... irpinianews.it

Airoma va al tribunale di Napoli Nord a fine anno - Il procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma a fine anno lascia Avellino. ilmattino.it

Domenico Airoma sarà capo Procura Napoli Nord

Davanti al Gup la richiesta di rinvio a giudizio firmata dal Procuratore Domenico Airoma e dal pm Chiara Guerriero nei confronti di Romina Manzo, accusata di favoreggiamento e di Alfonso Russo e Loredana Scannelli accusati di sequestro di persona - facebook.com facebook

