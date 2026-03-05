Crosetto replica agli attacchi | Da domani mi muoverò solo con aerei di Stato e andrò in ferie con la scorta

Un parlamentare ha risposto agli attacchi affermando che da domani utilizzerà esclusivamente voli di Stato e partirà in ferie con la scorta. Ha aggiunto di non aver mai immaginato di essere criticato per pagarsi le proprie vacanze e spostarsi con la famiglia senza protezioni. Da tre anni e mezzo, ha dichiarato, si muove con la propria auto e i figli nei fine settimana senza scorta.

«Nella mia vita di parlamentare mai avrei pensato che sarei stato attaccato perchè mi pago le ferie e mi muovo con la mia famiglia senza scorta: da tre anni e mezzo, tutti i sabati e le domeniche quando non ho impegni mi muovo con la mia auto, con i miei figli, senza scorta. Vuol dire che da domani mi muoverò» solo con aerei di Stato e andrò» in ferie con gli otto uomini di scorta che mi seguono normalmente ». Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, replica così in Senato ad alcuni degli interventi seguiti alle sue comunicazioni sull'Iran. «Per me è un caso totalmente irrilevante - ha detto - non ne avrei voluto parlare in un momento drammatico come questo ma mi è stato detto persino che quando viaggio sui voli civili senza scorta metterei in pericolo gli altri passeggeri, da qualche parte devo pur rispondere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

