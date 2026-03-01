Il ministro della Difesa annuncia il rientro in Italia dopo essere rimasto bloccato a Dubai durante l’escalation in Medio Oriente. Crosetto specifica che tornerà da solo e che pagherà personalmente il biglietto aereo di Stato. La comunicazione arriva mentre si trovava all’estero in seguito alle tensioni nella regione. Nessun dettaglio su eventuali incontri o incontri programmati durante il viaggio.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto annuncia il rientro in Italia dopo essere rimasto bloccato a Dubai durante l’escalation in Medio Oriente. Il titolare del dicastero ha spiegato che tornerà a Roma con un aereo militare, ma che sosterrà personalmente le spese del viaggio. Una scelta rivendicata per evitare ulteriori polemiche politiche in un momento segnato da tensioni internazionali e scontri istituzionali. Il rientro avviene mentre prosegue la crisi legata agli attacchi tra Stati Uniti, Israele e Iran, che hanno avuto ripercussioni anche sugli Emirati Arabi Uniti. Crosetto si trovava negli Emirati con la famiglia quando la situazione si è aggravata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crosetto rientra da Dubai: “Sto tornando da solo, pagherò l’aereo di Stato”

Leggi anche: Crosetto rientra da Dubai con un aereo militare: “Lo pago il triplo del volo di Stato”. Monta la polemica

Crosetto rientra da Dubai senza la famiglia: «Volo di Stato ma pago per scelta il triplo»Il ministro della Difesa Guido Crosetto rientra in Italia da Dubai , dove però lascia la famiglia.

Una raccolta di contenuti su Crosetto rientra.

Temi più discussi: Crosetto rientra da Dubai: Torno con volo militare, pago io cifra tripla; Crosetto bloccato a Dubai, volo cancellato dopo attacco Usa all’Iran; Crosetto bloccato a Dubai, volo cancellato dopo attacco Usa all’Iran; BigMama bloccata a Dubai dopo attacchi Iran: Continuiamo a sentire missili sulla testa. Sono terrorizzata.

Crosetto rientra da Dubai: Torno con volo militare, pago io cifra tripla'Lascio qui la mia famiglia, pago la cifra tripla rispetto alla tariffa per gli ospiti dei voli di Stato, in modo tale da togliere anche la possibilità di attaccarmi dicendo che sono tornato usando un ... adnkronos.com

Crosetto rientra in Italia da Dubai con un aereo militare: Torno da solo e pago il triploIeri era rimasto bloccato negli Emirati dopo l'attacco all'Iran. Voglio evitare polemiche sull'uso del volo (ANSA) ... ansa.it

Ultim'ora Il ministro della Difesa Guido Crosetto, rimasto bloccato a Dubai dopo l'attacco all'Iran, sta rientrando in Italia con un volo militare (che paga lui), mentre la sua famiglia resterà negli Emirati Arabi Uniti. Le sue motivazioni --> https://cityne.ws/41zf3 - facebook.com facebook

RAINEWS * ULTIM’ORA: «CROSETTO RIENTRA CON UN VOLO MILITARE» x.com