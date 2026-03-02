Crosetto chiude il caso Dubai | Chiedo scusa ero lì in ferie per stare con i miei figli

Il ministro della difesa ha dichiarato di aver chiuso il caso Dubai, spiegando di essere stato in ferie con i figli e di aver chiesto scusa. Le operazioni condotte da Stati Uniti e Israele contro l’Iran sono state progettate per colpire i principali elementi della struttura militare iraniana. La vicenda riguarda le affermazioni fatte dal ministro in merito alla sua presenza a Dubai.

Le operazioni di Stati Uniti e Israele contro l'Iran sono state pianificate per colpire "i nodi chiave della struttura militare iraniana". A riferirlo al Senato è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel corso dell'audizione sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico. Le azioni di Usa e Israele "sono state pianificate per colpire i nodi chiave della struttura militare iraniana, in particolare i centri di comando, i sistemi di difesa aerea e le infrastrutture legate ai programmi missilistici e ai droni, ritenuti da Washington e Tel Aviv una minaccia permanente e imminente". "L'obiettivo di una azione su vasta scala è ridurre la capacità offensiva di Teheran.

Crosetto: "Ero a Dubai in ferie, ho sbagliato come ministro e chiedo scusa, ma avevo i miei due figli e volevo stare lì""Ero a Dubai perché avevo deciso di concedermi un periodo di ferie, in cui ho messo degli incontri istituzionali".

La versione di Crosetto: “Io a Dubai? Ero in vacanza. Ho scelto di restare lì per i miei figli, chiedo scusa”“Nessun Paese europeo ha ricevuto alcuna informazione” sugli attacchi di Usa e Israele in Iran.

