Addio a Cristian Biasion imprenditore dal cuore buono

Nella notte del 3 marzo si è spento Cristian Biasion, noto imprenditore della zona padovana. La sua scomparsa rappresenta un grave lutto per il mondo del lavoro locale e oltre. Biasion era conosciuto per la sua attività nel settore imprenditoriale e per il ruolo di rilievo che aveva assunto nella comunità. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e cittadini.

Ha lottato con un male incurabile che alla fine gli ha portato via ogni forza. Cristian Biasion 50 anni viveva ad Arzergrande. Era a capo di un'azienda di soccorso stradale. Centinaia di attestazioni di vicinanza pervenuti alla famiglia Un grave lutto ha colpito l'imprenditoria padovana e non solo. Si è spento nella tarda serata di ieri 3 marzo Cristian Biasion. Aveva compiuto 50 anni lo scorso 6 luglio. Sposato con Gennj Destro lascia nello strazio due figli e tutti coloro che negli anni hanno imparato ad apprezzarne le qualità umane e professionali. Residente ad Arzergrande, era titolare della "Biasion soccorso stradale". Tutti lo conoscevano nella Saccisica, ma anche nel veneziano per la sua allegria e allo stesso tempo per la sua professionalità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Addio Luciano Primavera, la Asl perde "il geometra dal cuore buono"La Asl Lanciano Vasto Chieti piange Luciano Primavera, geometra in forze all’Ufficio tecnico nell'azienda sanitaria per la quale lavorava dal 1999. Dolphins Ancona in lutto per la scomparsa di Stefano Coen, il gigante dal cuore buonoANCONA – La grande famiglia dei Dolphins Ancona è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Stefano Coen, ex giocatore della squadra di football...