Crisi britannica | dimissioni di governo mercati in affanno per lo scandalo Epstein e incertezza politica

La premiership di Keir Starmer sta vivendo giorni difficili. Dopo la pubblicazione degli “Epstein Files”, i mercati sono in fibrillazione e l’incertezza politica aumenta di ora in ora. Il governo britannico si trova sotto pressione, mentre si cercano risposte chiare su uno scandalo che coinvolge Jeffrey Epstein.

La premiership britannica di Keir Starmer è attualmente scossa da una grave crisi politica innescata dalla pubblicazione degli “Epstein Files”, documenti relativi al caso di Jeffrey Epstein. Le dimissioni di due figure chiave del governo, Morgan McSweeney e Tim Allan, hanno provocato una reazione negativa dei mercati finanziari, con un aumento dei rendimenti dei Gilt e un calo della sterlina. La situazione è ulteriormente complicata dalle divisioni interne alla Banca d’Inghilterra riguardo alla politica monetaria. L’esplosione della crisi ha avuto luogo domenica, quando Morgan McSweeney, capo di gabinetto di Starmer, ha annunciato le sue dimissioni assumendosi la “piena responsabilità” per aver raccomandato la nomina di Mandelson.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Crisi Britannica

Keir Starmer si trova sempre più isolato nel Regno Unito.

La decisione di dimettersi in blocco ha scatenato subito reazioni forti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Crisi Britannica

Argomenti discussi: Londra, il premier Starmer in bilico: rischio dimissioni per la nomina di Mandelson; Per Keir Starmer le cose non vanno bene; Il premier britannico Starmer si scusa per la nomina di Mandelson; Epstein, per il caso Mandelson si dimette il braccio destro di Starmer.

Keir Starmer, Partito Laburista ha chiesto dimissioni/ Caso Epstein, lascia anche capo della comunicazioneKeir Starmer dimissioni? Partito Laburista le ha chieste, in Uk rischia di aprirsi crisi di governo. Intanto per caso Epstein lascia anche suo portavoce ... ilsussidiario.net

Caso Epstein, valanga su Downing Street: dimessi due uomini chiave di StarmerLa bufera Epstein travolge il governo britannico: dimissioni a Downing Street mentre la Maxwell sarà interrogata dal Congresso ... tg.la7.it

Tra proteste e consensi in calo, la Corona affronta la crisi di fiducia più profonda dall’era post-Diana. Ne parliamo con Marco Ubezio, scrittore, esperto della monarchia britannica e biografo della regina Elisabetta facebook

Dopo Acciaierie d'Italia, Michael Flacks dice di voler acquisire un'altra azienda siderurgica in crisi: la britannica British Steel. L'obiettivo è la creazione di un grande gruppo europeo dell'acciaio. x.com