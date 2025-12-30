Crisi idrica alla Camera dei deputati si discute dell' emergenza dell' Irpinia e del Sannio

Alla Camera dei deputati si apre un dibattito sulla crisi idrica che interessa l’Irpinia e il Sannio, zone servite dall’Ente Alto Calore Servizi. I commi 479 e 968 dell’articolo 1 prevedono disposizioni specifiche in materia di reti idriche, evidenziando l’importanza di interventi strutturali e di gestione per affrontare l’emergenza e garantire un approvvigionamento sostenibile.

Premesso che:i commi 479 e 968 dell'articolo 1 recano disposizioni in materia di reti idriche;l'Irpinia e parte del Sannio, servite dall'Ente gestore Alto Calore Servizi S.p.A., affrontano da oltre vent'anni una grave emergenza idrica strutturale, con interruzioni frequenti e prolungate del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Crisi idrica, alla Camera dei deputati si discute dell'emergenza dell'Irpinia e del Sannio Leggi anche: “Uniamoci per l’Acqua” sollecita i deputati: servono risorse concrete contro la crisi idrica in Irpinia e Sannio Leggi anche: Emergenza idrica in Irpinia e Sannio: la rabbia dei cittadini davanti all’immobilismo delle istituzioni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Manovra, raffica di ordini del giorno alla Camera. E Fascina pensa alle reti idriche in Campania; Italia: fiducia sulla manovra; ma molti nodi non ancora sciolti; Manovra, rush finale alla Camera: valanga di ordini del giorno. Dal contrasto ai parrucchieri abusivi agli sconti sul cibo per cani e gatti; Manovra 2026, valanga di ordini del giorno: dai fondi per gli affitti alla campagna sulla fertilità. Manovra, raffica di ordini del giorno alla Camera. E Fascina pensa alle reti idriche in Campania - La maggioranza deposita 95 richieste, dalla stretta sui parrucchieri abusivi al congedo parentale straordinario per le scuole chiuse in caso di neve o vento ... repubblica.it

Corte dei Conti, la gestione della crisi idrica in Sicilia è peggiorata negli ultimi 25 anni - E’ quanto emerge dall’ attività istruttoria della Sezione di controllo della Corte dei Conti per l ... msn.com

A Caltanissetta torna l'incubo della crisi idrica - Da giorni alcune zone non ricevono l'acqua e in altre, dopo giorni di interruzione, arriva con il contagocce. ansa.it

Bilancio di fine anno tra crisi idrica, energia e sanità. Il governatore rivendica risultati e continuità - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.