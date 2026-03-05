Bruxelles ha annunciato un nuovo obiettivo per l'industria automobilistica europea, puntando a far sì che il settore rappresenti il 20% del Pil dell'Unione entro il 2035. Attualmente, questa quota si attesta al 14,3% nel 2024, rispetto al 17,4% del 2000. La strategia si concentra sul rilancio del Made in Europe, con un’attenzione particolare alla crescita del comparto manifatturiero.

Garantire che l'industria manifatturiera europea conti per il 20% del Pil dell'Ue (sceso al 14,3% nel 2024 dal 17,4% del 2000) entro il 2035, anno che rappresenta un chiodo fisso per Bruxelles. Stabiliti, inoltre, i criteri che regolano il Made Europe relativi alle basse emissioni di carbonio per poter accedere ad appalti e incentivi pubblici. Sono alcuni dei punti attorno a cui ruota l'Industrial Accelerator Act che la Commissione Ue ha illustrato ieri dopo diversi rinvii. La proposta interessa settori strategici come l'industria ad alta intensità energetica, l'automotive e le tecnologie pulite. Introdotte anche nuove condizioni relative ad alcuni investimenti esteri in comparti strategici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crisi dell'Auto, ora Bruxelles rilancia il Made in Europe

UE: obblighi ‘Made in Europe’ per auto e solariLa Commissione Europea ha varato l’Industrial Accelerator Act, una proposta legislativa mirata a potenziare la manifattura del blocco e ridurre la...

Design, il ‘made in Europe’ dell’arredo in mostra a Parigi scommettendo su creatività e resilienza(Adnkronos) – In occasione di 'Maison & Objet', la fiera internazionale d’arredamento che si tiene a Parigi dal 15 al 19 gennaio, presso il Parc des...

Crisi automotive: Italia e Germania spingono per una profonda modifica delle norme Ue Green Deal

Una selezione di notizie su Crisi dell'Auto ora Bruxelles rilancia....

Temi più discussi: Torino (non più) culla dell'auto? Il fatturato dell'indotto -60%. Ecco cosa serve ora; Crisi dell’industria italiana: persi 103mila posti dal 2008, boom di cassa integrazione e crollo dell’automotive; Così trema il cuore dell'auto tedesca; La crisi dell’auto europea non dipende dall’elettrico.

Crisi dell’industria italiana: persi 103mila posti dal 2008, boom di cassa integrazione e crollo dell’automotiveTra il 2008 e il 2024 nell’industria sono stati persi 103.775 posti di lavoro, si è passati da 2.088.424 a 1.984.649 addetti. Ma la perdita occupazionale sarebbe stata maggiore ... msn.com

Allarme Confindustria, l’automotive è in crisi e non è da soloIl report del Centro Studi di Confindustria lancia l’allarme: automotive a -10,3%, produzione in calo e transizione elettrica tra le cause della crisi ... virgilio.it

Crisi Medio Oriente, Fratoianni: " #Meloni abbia coraggio, non porti l'Italia in guerra" – Il video x.com

Lla risposta Apple alla crisi delle RAM https://gametimers.it/apple-presenta-macbook-neo-il-laptop-della-mela-piu-economico-di-sempre-costa-699-euro/ - facebook.com facebook