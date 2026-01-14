Design il ‘made in Europe’ dell’arredo in mostra a Parigi scommettendo su creatività e resilienza
In occasione di 'Maison & Objet' a Parigi, dal 15 al 19 gennaio, vengono presentate le ultime novità del design europeo dell’arredo. La manifestazione, che si svolge presso il Parc des Expositions Paris Nord Villepinte, mette in mostra come i marchi del settore puntino su creatività e resilienza per affrontare le sfide del mercato. Un’occasione per osservare le tendenze e i prodotti che definiscono il 'made in Europe' dell’arredo.
(Adnkronos) – In occasione di 'Maison & Objet', la fiera internazionale d’arredamento che si tiene a Parigi dal 15 al 19 gennaio, presso il Parc des Expositions Paris Nord Villepinte, i marchi di design europei iniziano il 2026 scommettendo su creatività e resilienza. Protagonista, ancora una volta, il made in Italy. Il brand italiano Talenti, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
